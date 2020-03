Recebida com festa , a deputada federal Vanda Milani (SD) visitou, neste final de semana, a comunidade do Polo do Entroncamento em Xapuri, localizada às margens da Estrada da Borracha, para anunciar investimentos de R$ 710 mil no abastecimento de água e a compra de equipamentos agrícolas. A parlamentar aproveitou para dialogar e ouvir as reivindicações. A área é uma das mais produtivas do município.

A deputada informou à comunidade presente que os recursos necessários já foram alocados. “Com o nosso esforço já conseguimos empenhar as verbas”. O projeto de abastecimento de água e a compra de equipamentos , acrescentou a parlamentar, estão na gestão da equipe da Prefeitura e se encontram em fase de cumprimento de etapas para execução.

Foi realizada uma reunião com os produtores na casa do ex-presidente da Associação, Marcos Mansour, que agradeceu o empenho da deputada e do Governo do Estado. Mansour fez questão de ressaltar que os produtores vão ser os grandes beneficiados com esses investimentos, sobretudo na questão do abastecimento de água. “A doutora Vanda tem palavra: disse que iria empenhar recursos para ajudar a comunidade e volta aqui para apresentar os resultados”, enfatizou Mansour.

O atual presidente da Associação, José Dantas, o Zezinho, ressaltou que a ajuda da deputada Vanda Milani vai evitar que as famílias deixem a área rural e continuem produzindo. Para garantir água tratada para o consumo alimentar os produtores andam quilômetros no período de estiagem.

O encontro contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, que falou dos investimentos do governo para o setor produtivo e do deputado estadual Antônio Pedro (DEM).Além da mandioca – maior produto da região – o Polo produz ainda mandioca , milho, feijão e abacaxi. Toda colheita é vendida na feira da cidade.

O secretário Israel Milani ressaltou que até o meio do ano a meta é inaugurar um posto avançado da Sema em Xapuri, unificando os serviços do Imac e o Iteracre, aproximando cada vez mais o Estado do produtor, “uma determinação do governador Gladson Cameli, que pede a desburocratização, o respeito às leis ambientais, mas, principalmente, condições para melhoria de vida do homem de maneira sustentável”. Ele também lembrou que foram destinadas emendas da deputada Vanda Milani para adequação de estradas vicinais e a comunidade do Mucambo será uma das beneficiadas.

A parceria com a deputada Vanda Milani, de acordo com o deputado Antonio Pedro, tem apresentado resultados positivos para o município. “A deputada Vanda que tem sido uma referência nossa em Brasília. Através dela já foram destinados recursos para o setor produtivo, a reforma do hospital, abastecimento de água e educação”, enfatizou o parlamentar.

