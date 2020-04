Governo havia pedido ao governo federal e ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), em caráter de urgência, a ajuda de médicos formados no exterior.

Por Alcinete Gadelha, G1 AC Após um pedido do governo do Acre para que fosse liberada a atuação provisória de médicos formados no exterior durante período de pandemia do novo coronavírus, o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) respondeu e disse que é contra a atuação de profissionais sem o revalida.

“O que o governador nos pediu, essa liberação dos médicos sem CRM para atuarem no Brasil, ela não nos compete, não é nossa atribuição isso. O que é atribuição nossa é nos posicionarmos a favor ou contra e nós nos posicionamos contra porque, no Brasil, foi sancionada a lei pelo presidente da república, que o revalida é lei”, disse a presidente do CRM-AC, Leuda Davalos. O governo havia pedido ao governo federal e ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), em caráter de urgência, a ajuda de médicos formados no exterior para reforçar as ações de combate ao novo coronavírus no estado. _____Porta-voz do governo______ Após o posicionamento do CRM-AC, a porta-voz do governo, Mirla Miranda, informou que não vai comentar o caso neste momento. ______Presidente do CRM-AC______

A presidente do CRM-AC ainda afirmou que a atribuição de liberar ou não esses profissionais seria do Ministério da Saúde, como fez com o Mais Médicos.

______________ “A gente colocou isso para ele [governador], que o CRM-AC está contribuindo com esse momento difícil que estamos passando, porém, com isso, nós não podemos contribuir”, acrescentou.

Leuda disse ainda que o processo de revalidação é importante porque é ele quem traz a confirmação das habilidades de cada profissional.

Covid-19 no Acre

O número de casos da doença continua crescendo no Acre. Conforme o último boletim, divulgado na quarta-feira (22), o estado chego a 214 pessoas com Covid-19. As mortes também aumentaram e subiram de oito para dez.

