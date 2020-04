No dia 24 de março, a prefeitura decretou situação de emergência. A porta-voz do governo do Acre, Mirla Miranda, explicou que o governador Gladson Cameli solicitou uma reunião na tarde desta sexta para debater a situação dos refugiados.

“Continuo na mesma situação, com o pessoal abrigado nas escolas e esperando ajuda. Recebi a notícia de uma ajuda do gabinete do senador Márcio Bittar para aquisição de cestas básicas. Conversei com o governador e o secretário de Educação para pedir um apoio. Está sendo providenciado, mas, no momento, estou totalmente saturado, não tenho mais recursos do município e estou pegando a merenda das escolas para alimentação do pessoal”, desabafou o prefeito da cidade, Antônio Barbosa.