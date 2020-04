Além do fechamento do espaço, será feita a desinfecção do local.

O coronavírus fez novas vítimas no sistema de saúda pública do Acre. Dessa vez, servidores da cozinha da Fundação Hospitalar, em Rio Branco, foram diagnosticados com a Covid-19, causada pela infecção.

Diante disso, o espaço foi completamente desativado.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), que destacou as medidas tomadas para não frustrar a entrega das alimentações aos pacientes internados no maior hospital de especialidades do Acre. Além do fechamento do espaço, será feita a desinfecção do local.

Entre as ações está a preparação das refeições diárias na cozinha do Pronto-Socorro, no Bosque, de onde serão distribuídas as refeições. A medida de desativação provisória na Fundação não irá impactar, portando, na alimentação dos pacientes.

