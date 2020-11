O autor do crime, identificado como Ronicleudo, havia acabado de chegar do trabalho e pediu à mãe que lavasse duas camisas. Ivaneldo disse ao irmão que a mãe deles está doente e que Ronicleudo mesmo conseguiria lavar as camisas.

Ithamar Souza - Ecos da Notícia

Suspeito estava em casa lavando roupa quando vítima chegou e houve discussão na noite de ontem quinta-feira (12), no bairro Ayrton Senna. Ivaneldo da Silva Tavares morreu antes de ser levado ao hospital.

Um homem identificado como Ivaneldo da Silva Tavares, de 33 anos, foi morto pelo próprio irmão com uma facada no peito, na noite desta quarta-feira (12), na casa da própria mãe na rua Dom Giocondo, no bairro Ayrton Senna, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo populares, o autor do crime, identificado como Ronicleudo, havia acabado de chegar do trabalho e pediu à mãe que lavasse duas camisas. Ivaneldo disse ao irmão que a mãe deles está doente e que Ronicleudo mesmo conseguiria lavar as camisas.

O autor do crime não gostou da fala do irmão, pegou uma faca na cozinha e desferiu uma facada no peito de Ivaneldo.

Após a ação, Ronicleude permaneceu na casa até a chegada da Polícia Militar.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

Ainda segundo vizinhos, a família dos irmãos é composta por evangélicos e pessoas trabalhadoras que nunca haviam se envolvido em confusões.

A PM conduziu Ronicleudo até na Delegacia de Flagrantes para apresentação à autoridade policial e responderá por homicídio. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

