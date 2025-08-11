Detran do Acre divulga lista com 1.849 convocados para CNH gratuita; veja aqui

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta segunda-feira, 11, a Portaria nº 793/2025, convocando 1.849 pessoas para participar do Programa CNH Social, modalidade CNH Urbana. A iniciativa, criada pelo Governo do Acre, oferece formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de forma gratuita, priorizando pessoas de baixa renda.

De acordo com o documento, os convocados têm 10 dias úteis a partir da publicação para efetuar a matrícula, munidos de CPF, documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de matrícula online (Passaporte CNH Social). Em Rio Branco, o atendimento será feito na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera. Já os selecionados do interior devem procurar a Ciretran da cidade ou enviar a documentação por e-mail, caso residam em locais sem unidade do órgão.

O programa segue um cronograma rigoroso, que inclui prazos específicos para abertura do RENACH, exames médicos, toxicológicos, aulas teóricas e práticas, e realização dos exames de direção. O não cumprimento de qualquer etapa dentro do prazo leva à desclassificação do candidato e convocação de suplentes.

Os critérios de desempate consideraram menor renda familiar per capita, maior número de integrantes na família, participação no Bolsa Família, data e hora de inscrição e maior idade. A lista completa dos convocados está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre desta segunda-feira (11).

