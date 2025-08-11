fbpx
Homem é preso em Cruzeiro do Sul por agredir e ameaçar incendiar a casa da própria mãe

Publicado

34 minutos atrás

em

Crime ocorreu no Bairro São José; idosa foi salva pela intervenção de familiares

No sábado (9), em Cruzeiro do Sul, no Bairro São José, a Polícia Militar prendeu Francisco Zildo, de 46 anos, por lesão corporal e ameaça contra a própria mãe.

De acordo com a ocorrência, o homem chegou à residência da idosa embriagado, ameaçando incendiar o imóvel. Em seguida, agrediu a vítima com um soco no rosto e aplicou um “mata-leão”.

A violência foi interrompida pela intervenção de outros familiares, que conseguiram retirar o agressor da casa. Antes de sair, ele anunciou que voltaria, o que levou à chamada da Polícia Militar.

Pouco depois, o acusado retornou ao local e foi preso e algemado pelos policiais, sendo conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil.

Geral

Detran do Acre divulga lista com 1.849 convocados para CNH gratuita; veja aqui

Publicado

2 minutos atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Foto: Eduardo Gomes/Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta segunda-feira, 11, a Portaria nº 793/2025, convocando 1.849 pessoas para participar do Programa CNH Social, modalidade CNH Urbana. A iniciativa, criada pelo Governo do Acre, oferece formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de forma gratuita, priorizando pessoas de baixa renda.

De acordo com o documento, os convocados têm 10 dias úteis a partir da publicação para efetuar a matrícula, munidos de CPF, documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de matrícula online (Passaporte CNH Social). Em Rio Branco, o atendimento será feito na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera. Já os selecionados do interior devem procurar a Ciretran da cidade ou enviar a documentação por e-mail, caso residam em locais sem unidade do órgão.

O programa segue um cronograma rigoroso, que inclui prazos específicos para abertura do RENACH, exames médicos, toxicológicos, aulas teóricas e práticas, e realização dos exames de direção. O não cumprimento de qualquer etapa dentro do prazo leva à desclassificação do candidato e convocação de suplentes.

Os critérios de desempate consideraram menor renda familiar per capita, maior número de integrantes na família, participação no Bolsa Família, data e hora de inscrição e maior idade. A lista completa dos convocados está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre desta segunda-feira (11).

Geral

Doze presos continuam foragidos após fugas em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Publicado

14 minutos atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Em 30 dias, 15 detentos escaparam; apenas três foram recapturados até agora

Após duas fugas em massa registradas no Complexo Penitenciário de Rio Branco, 12 detentos seguem foragidos. No intervalo de 30 dias, 15 presos conseguiram escapar, mas apenas três retornaram à custódia.

A primeira fuga ocorreu em 19 de junho de 2025, quando nove detentos deixaram o presídio. Desses, apenas Arthur Carvalho Gomes, 28 anos, e Natanael do Nascimento Salgueiro, 25 anos, foram recapturados.

Em 19 de julho, uma nova evasão foi registrada, com seis presos fugindo. Até o momento, somente Ruan Carlos Souza da Silva foi localizado, ainda no mesmo dia, nas proximidades do presídio.

Desde então, não houve novas capturas. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), todas as forças de segurança do estado permanecem mobilizadas para encontrar os fugitivos e reforçar as ações de prevenção contra novas evasões.

Geral

Rio Branco lança plano para reduzir gasto de R$ 400 mil mensais com energia elétrica

Publicado

13 horas atrás

em

10 de agosto de 2025

Por

Foto: Luan Diaz

Prefeitura implementa o Plano Municipal de Gestão Energética para otimizar consumo e investir economia em áreas prioritárias

A Prefeitura de Rio Branco iniciou a implantação do Plano Municipal de Gestão Energética (PLAMGE) para reduzir os mais de R$ 400 mil gastos mensalmente com energia elétrica nos prédios públicos. O engenheiro Aluízio Veras foi designado para coordenar a execução do projeto, que busca otimizar o consumo e adotar práticas de eficiência energética.

Segundo o secretário municipal de Administração, Marcus Lucena, o objetivo é utilizar os recursos públicos de forma mais consciente, destinando a economia obtida para setores essenciais. A ação envolve diagnóstico detalhado do uso de energia e adoção de medidas como modernização da iluminação, ajustes em equipamentos e conscientização dos servidores.

Para Veras, a participação de todos é determinante para o sucesso do plano. “Pequenas atitudes, como desligar aparelhos fora de uso, têm grande impacto”, destacou. A economia gerada será revertida em investimentos que beneficiem diretamente a população, reforçando o compromisso da gestão com a sustentabilidade e a boa administração dos recursos públicos.

