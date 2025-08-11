Homem é preso em Cruzeiro do Sul por agredir e ameaçar incendiar a casa da própria mãe

No sábado (9), em Cruzeiro do Sul, no Bairro São José, a Polícia Militar prendeu Francisco Zildo, de 46 anos, por lesão corporal e ameaça contra a própria mãe.

De acordo com a ocorrência, o homem chegou à residência da idosa embriagado, ameaçando incendiar o imóvel. Em seguida, agrediu a vítima com um soco no rosto e aplicou um “mata-leão”.

A violência foi interrompida pela intervenção de outros familiares, que conseguiram retirar o agressor da casa. Antes de sair, ele anunciou que voltaria, o que levou à chamada da Polícia Militar.

Pouco depois, o acusado retornou ao local e foi preso e algemado pelos policiais, sendo conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil.