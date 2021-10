Acusado de matar desafeto com golpes de foice em Brasiléia é condenado a 13 anos de prisão

O crime ocorreu na zona rural de Brasileia. Milton da Silva Desiderio estava dormindo no quarto da casa onde morava quando levou os golpes e morreu no local. José Francisco Freitas foi preso e confessou que matou porque estava sendo ameaçado pela vítima.

O caso chegou à polícia por meio de um morador da região. Quando a equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre se deslocava até a casa da vítima, encontrou o suspeito na entrada do ramal. Ao fazer a abordagem, os policiais encontraram uma faca com o suspeito e ele acabou contando como tudo aconteceu.