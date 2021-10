Com 90 vagas, Ufac abre seleção para professor substituto com salários de até R$ 6,2 mil

A Universidade Federal do Acre (Ufac) tornou público na última terça-feira, 28, a abertura de processo seletivo para contratação de professores substitutos para o Campus Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A inscrição para processo seletivo se encontra aberta, exclusivamente, pela internet, no endereço eletrônico https://sistemas2.ufac.br/ concurso_docente/ com data de encerramento no dia 07 de outubro. Os salários variam de R$ 2.465,32 até R$ 6.289,21 dependendo da carga horária e especialização.

O candidato efetuará o preenchimento do formulário de inscrição, devendo preencher os campos obrigatórios com os dados exigidos. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

A isenção dos candidatos valerá para aqueles que tenham família no CadÚnico do Governo Federal ou que seja doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. São oferecidas 90 vagas, os candidatos deverão ter formação em um desses cursos: direito, engenharia florestal e civil, arquitetura, enfermagem, educação física, pedagogia, medicina com especialização dependendo do cargo, medicina veterinária, economia, pedagogia e letras inglês

Para mais informações, clique aqui