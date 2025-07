Acre mantém alerta para o sarampo: 29 casos suspeitos foram notificados em 2025, mas nenhum confirmado

A Associação Moriá, uma das organizações não governamentais investigadas na operação Korban, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 29, recebeu R$ 3,1 milhões em emendas parlamentares da ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC). A verba foi destinada à criação de jogos digitais educacionais para jovens no Acre.

A ação da PF, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), apura possíveis desvios de cerca de R$ 15 milhões repassados por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, para eventos de e-sports e projetos semelhantes, com foco no período de 2023 a 2024. A investigação está sendo conduzida sob ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que determinou a análise de 20 ONGs que, juntas, receberam mais de R$ 500 milhões em emendas entre 2020 e 2024.

A Moriá, sediada em Brasília, figura entre as instituições que mais receberam recursos parlamentares, acumulando R$ 20,3 milhões no total, oriundos de diversos parlamentares. No caso de Perpétua Almeida, os recursos foram anunciados em 2024, quando a ex-deputada lançou, em coletiva de imprensa, o projeto dos Jogos Estudantis Digitais do Acre (JEDIS), voltado a jovens entre 14 e 25 anos.

A proposta previa aulas presenciais no contraturno escolar, abrangendo modalidades como Free Fire, Valorant, Team Fight Tatics, League of Legends e e-Football, além de introdução a carreiras como desenvolvimento de games, web design e marketing digital.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários