Presidente do Saneacre participa de agenda estratégica em Brasília para avançar no Saneamento básico do Acre

O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, está em Brasília para uma série de reuniões estratégicas sobre saneamento, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. As audiências, iniciadas nesta quarta-feira, 29, na sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), seguem até sexta-feira, 31, com o objetivo de alinhar a retomada dos estudos técnicos para avaliar a viabilidade da prestação integrada desses serviços nos municípios acreanos.

Na abertura da agenda, Bestene participou de encontro na Funasa, onde foram discutidas as bases para a estruturação dos estudos voltados ao tratamento dos resíduos sólidos. Ainda na quarta-feira, reuniu-se com o Secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Côrrea Tavares, para tratar da organização e viabilização de estudos na área de saneamento.

Na quinta-feira, 30, estão programadas reuniões com o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental, Leonardo Picciani, no Ministério das Cidades, momento fundamental para o alinhamento das ações da Política Nacional de Saneamento e o fortalecimento das parcerias institucionais.

O ciclo de encontros será encerrado na sexta-feira, 31, com uma reunião na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que contará com a presença da diretora-presidente Veronica Sánchez da Cruz Rios, do diretor Nazareno Araújo, do superintendente de Regulação de Saneamento Básico, Alexandre Anderáos, além do secretário de Planejamento do Acre, Cel Ricardo Brandão, do presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) Luiz Almir e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

“É uma agenda essencial para garantir que o Acre avance no saneamento básico, com o apoio do governador Gladson Cameli, que tem dado todo suporte para levar serviços de qualidade à população”, destacou Bestene.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários