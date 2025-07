Operação Álibi de Vidro cumpre cinco mandados contra tráfico no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) e do Núcleo Especializado de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (NEPATRI), prendeu na última segunda-feira, 28, F.M.M., conhecido como “Jacaré”, apontado como um dos executores de uma facção com atuação no município de Cruzeiro do Sul.

Segundo as investigações, “Jacaré” exercia papel de destaque na estrutura operacional da organização criminosa, sendo responsável por executar rivais, impor “disciplinas” internas e garantir a manutenção do domínio territorial da facção na região. Ele é investigado por participação direta em diversos homicídios violentos ocorridos na cidade, todos relacionados à disputa entre grupos criminosos.

A prisão preventiva de Jacaré é fruto de um trabalho minucioso e articulado entre os dois núcleos especializados da Polícia Civil, que têm intensificado as ações contra o braço armado da criminalidade em Cruzeiro do Sul. As investigações revelaram fortes indícios do envolvimento do criminoso em execuções planejadas e outras práticas típicas do crime organizado, com o objetivo de consolidar o controle da facção sobre áreas estratégicas da cidade.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar outros integrantes da organização e reunir provas que possibilitem o avanço das denúncias contra os responsáveis por fomentar a violência urbana na região.

“Jacaré” encontra-se à disposição da Justiça e responderá pelos crimes em que está implicado.

Fonte: PCAC

