Ação conjunta resulta em apreensão de armas e suspeito envolvido em homicídios, porte de arma e tráfico de drogas

A vacinação continua sendo a principal medida de prevenção contra a covid-19

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre, alerta para os cuidados que devem ser mantidos pela população, durante as festas de fim de ano, para reduzir os riscos de contágio pela covid-19 e outras doenças respiratórias, como a gripe. Segundo a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, a vacinação continua sendo a principal medida de proteção.

“Os cuidados com aqueles que pertencem ao chamado grupo de risco, como idosos, pessoas com comorbidade e imunossuprimidos, devem ser redobrados. É primordial que todos os presentes nas festividades de fim de ano estejam vacinados”, afirma.

A vacina infantil contra a covid-19 está disponível nas unidades de saúde para bebês prematuros extremos e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com ou sem comorbidades, assim como para as crianças de 3 a 11 anos.

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, qualquer pessoa com 12 anos ou mais pode tomar a 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina, respeitando o intervalo entre as doses.

“A 4ª dose é destinada aos maiores de 18 anos que tenham recebido as três doses da vacina. O intervalo é também de quatro meses entre as aplicações. Já as pessoas imunocomprometidas com 18 anos ou mais podem tomar a 5ª dose. A vacina contra a gripe continua disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade”, salientou Renata Quiles.

O ideal é completar o esquema vacinal da covid-19 com antecedência de, ao menos, 14 dias antes dos encontros e eventos. “Outras medidas, como dar preferência para espaços abertos e ventilados, higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão também são importantes”, explicou, ressaltando que aqueles que apresentarem sintomas de covid-19, ainda que leves, devem evitar estar presentes nas festividades.

“Recomendamos às pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com alguém que testou positivo há quatro ou cinco dias que realizem o teste nas unidades de saúde”, completou Renata Quiles.

