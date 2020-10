Demonstrativo divulgado pela Sefaz aponta que houve um aumento de 9,4% em comparação com o mês de agosto, quando foram arrecadados mais de R$ 33,5 mil.

Por G1 AC — Rio Branco

As 22 cidades acreanas receberam, durante o mês de setembro, mais de R$ 36,6 milhões em repasses. A informação consta no demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual, divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) na edição desta quinta-feira (1) do Diário Oficial do Estadual (DOE).

Conforme os dados, os valores recebidos no mês de setembro deste ano são 9,4% maiores que arrecadado no mês de agosto, quando os municípios acreanos receberam mais de R$ 33,5 milhões. Os recursos são referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A maior diferença está com relação aos valores referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). De acordo com o demonstrativo, em agosto foram arrecadados cerca de R$ 23,8 milhões com o imposto, já em setembro foram R$ 26,4 milhões, uma diferença de mais R$ 2,6 milhões.