A Energisa concluiu neste mês de dezembro mais uma fase do programa Luz para Todos, conseguindo proporcionar o acesso à energia elétrica para mais de 2 mil famílias rurais em 17 municípios Acreanos. O programa do Ministério de Minas e Energia tem por objetivo levar energia elétrica para famílias rurais e ribeirinhas do país.

“Este ano conseguimos avançar nas obras, expandir a rede de distribuição para que mais famílias que vivem na zona rural tenham acesso à energia elétrica. No total foram 2.053 clientes atendidos pelo programa Luz para Todos em 2019”, destaca Otavio Ribeiro, gerente de manutenção e distribuição da Energisa.

A Energisa investiu mais de R$ 37 milhões e construiu aproximadamente 615,8 km de rede de distribuição de energia elétrica, o equivalente a uma viagem de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. As obras foram realizadas nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Acrelândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Senador Guiomard.

Para o ano de 2020, o objetivo é investir cerca de R$ 22 milhões. “No próximo ano, após o período chuvoso, continuaremos com as obras do programa. O nosso planejamento é fornecer energia para aproximadamente 2 mil famílias”, conclui Ricardo Xavier, diretor técnico e comercial da Energisa.

