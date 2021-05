O WhatsApp liberou nesta terça-feira (4) a função que permite receber e fazer pagamentos direto nas conversas.

Com isso, segundo o aplicativo, o usuário pode “enviar dinheiro para a família, pagar sua parte de um presente de aniversário da sua tia ou dividir a conta do almoço com os amigos”.

Para realizar uma transação, é preciso usar o PIN do Facebook Pay ou a biometria do celular e todos os dados serão protegidos com criptografia.

No WhatsApp, o usuário poderá cadastrar um cartão de débito, um múltiplo com função débito ou ainda um pré-pago das bandeiras Visa ou Mastercard e emitido por um dos bancos participantes para enviar e receber dinheiro. Todas as transações serão processadas pela Cielo.

O WhatsApp Pay já havia sido aprovado pelo Banco Central em 30 de março, mas só agora a função chegou ao público. Os pagamentos também estão disponíveis na Índia.