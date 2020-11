Vizinho se apresenta em delegacia e confessa ter matado homem após discussão por demarcação de terra

Delegado diz que homem alegou legítima defesa já que vítima teria apontado arma para ele no dia do crime. Após ser ouvido, suspeito foi liberado. Crime ocorreu no último dia 26 de outubro no ramal São Joãozinho, no quilômetro 90 da Estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco.