Com a possibilidade cada vez maior da descoberta de uma vacina eficaz contra o coronavírus, governadores de 11 estados estiveram reunidos com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para solicitar apoio do Congresso Nacional referente à aquisição das doses e logística de distribuição em todo o território brasileiro.

No país, as pesquisas de duas vacinas são acompanhadas com bastante atenção. Uma delas, de origem inglesa, é desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Já a outra, chamada de Coronavac, vem sendo elaborada pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, de São Paulo (SP).

Expectativas otimistas apontam que as vacinas poderão estar disponíveis à população no início de 2021, com a devida aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em conversa com os presidentes da Câmara e Senado, os gestores, incluindo o governador Gladson Cameli, explicaram a necessidade de incluir a primeira vacina que ficar pronta no Plano Nacional de Imunização (PNI), bem como assegurar os recursos para sua aquisição, elaborar estratégias de fornecimento e o início das campanhas de imunização.

Comentários