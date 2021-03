Segundo a gerência da unidade, os bandidos pularam o muro e entraram no local, que não tem um segurança. O gerente-geral Abraão Lima Veloso disse que já pediu ao governo a contratação de um segurança e o procedimento está em andamento.

“Assumi a unidade não tem um mês e desde que assumi venho trabalhando em algumas demandas e levado para que o Estado possa solucionar. Uma delas é a contratação de um vigilante lá, mas estamos trabalhando junto com o governo para providenciar para a unidade. Já entreguei em mãos o pedido em Rio Branco e foi autorizada a seleção”, contou.

A Polícia Civil foi acionada e já iniciou a investigação do crime. Uma paciente relatou à gerência que percebeu que um dos bandidos empurrou uma janela e entrou. O trio não estava armado, mas saiu pedindo os pertences após entrar.

“O hospital é cercado, já existe a autorização para reformar, mas, infelizmente, devido ao número de meliantes e facções que aumentaram no Acre, veem uma maior vulnerabilidade durante esse período. Pularam o muro e entraram na unidade. Acionamos a portaria, mas não encontramos mais eles”, lamentou.

A delegada Mariana Gomes disse que já instaurou um procedimento criminal e iniciou as investigações para tentar prender os criminosos. Um representante da unidade também foi à delegacia e explicou a situação.

“Os autores ainda não foram identificados, mas já temos suspeitos do fato e pelo que está sendo investigado foi um furto. Isso foi o que foi apurado até o momento, claro que pode mudar no decorrer dos trabalhos. Me causou um pouco de estranheza acontecer isso dentro de um hospital e logo que tive conhecimento dos fatos já acionei a equipe de investigação para apurar e a gente elucidar a autoria”, concluiu.