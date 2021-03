“Deixou 11 filhos, era ativa, cuidava de todo mundo. Os médicos intubaram ela e falaram que teria uns três dias, corremos atrás, ligamos até para o governador, mas não conseguimos o leito. Não tinha outras comorbidades, cuidava de três netos ainda”, lamentou.

Em um vídeo, enviado à Rede Amazônica Acre, o gestor agradeceu as mensagens de carinho e condolências. Ele acrescentou que tenta juntar forças para resistir a dor e o sofrimento do momento.

“Não conseguimos UTI, não quero culpar ninguém, mas estou muito triste com a situação do nosso estado de calamidade pública. Lamentamos muito a perda da nossa mãe, era uma guerreira, criou 11 filhos e todos trabalham de forma digna para servir nosso estado. Nos ensinou de maneira correta, séria e tentamos passar isso para nossos filhos e netos também. Lamento muito ela não ter tido a chance de viver mais, tinha como viver mais tempo, era saudável”, disse emocionado.

O outro filho de Maria Deusa, Tamir Sá, contou que estava há três dias internado tratando uma pneumonia e a Covid-19 e recebeu alta nesta quarta, quando foi avisado da morte da mãe. Abalado, o prefeito de Santa Rosa do Purus explicou que conversou com a mãe há uma semana.

“Tive pneumonia também e saí hoje do hospital. Estou me recuperando bem, tomando os remédios. Avisaram no grupo de irmãos que temos, contaram e, claro, isso abala muito mais a gente. Vi ela há uma semana, acompanhei, estava bem. Falei com ela, estava consciente e falou que logo iria para casa”, relembrou.