Uma ação dos Policiais Militares da Companhia Choque e Rotam do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na prisão de um traficante de 41 anos e apreensão de quase 4 kg de cocaína na madrugada desta terça-feira, 20, nas proximidades da Ponte Jucelino Kubitschek (Ponte Metálica), no bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

As guarnições militares estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia anônima informando que nas proximidades do Mercado da 6 de Agosto haviam pessoas com armas de fogo em via pública e que um indivíduo em uma motocicleta modelo CB250 Twister, de cor prata, tinha recebido um saco de cor vermelha que possivelmente seria droga.

As guarnições se deslocaram até ao local e encontraram o homem trafegando na moto. Foi dada voz de parada, mas o criminoso desobedeceu e saiu em fuga. Foi feito um acompanhamento e nas proximidades da Ponte Metálica o suspeito se desequilibrou e caiu. Na sacola vermelha, os policiais encontraram quatro ‘tijolos’ de cocaína, totalizando 3, 855 kg do entorpecente.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou atendimento ao traficante e em seguida o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após receber alta médica no hospital, o criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com a droga para os devidos procedimentos.

