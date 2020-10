Drogas foram encontradas em compartimentos ocultos de carro. Ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná.

Um grande carregamento de droga foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de segunda-feira (19), durante uma fiscalização realizada na BR-364, no município de Ji-Paraná.

O entorpecente estava escondido em um carro ocupado por um casal.

Os policiais estavam realizando fiscalizações quando avistaram o veículo Fiat Pálio e abordaram o carro.

No interior do automóvel foram encontrados, alocados em compartimentos ocultos, 28 tabletes de drogas, sendo 22.720 gramas de pasta base e 6.280 gramas de cloridrato de cocaína, pesando no total, 29 quilos.

De acordo com o Departamento da PRF, a droga poderia render R$ 3 milhões aos traficantes. O entorpecente seria comercializado em Minas Gerais (MG).

O casal que estava no carro recebeu voz de prisão. Após a ação a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná.

