O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), juntamente com o seu vice, Raimundão, esteveram reunidos com todo o seu secretariado para realizar uma prestação de contas de seu mandato e mostrar que sua administração vem cumprindo com suas obrigações em tentar, nesse período de pandemia e instabilidade econômica, colocar o Município na linha para poder receber investimentos.

“Somos um dos poucos no Acre que estamos lutando para fechar o ano de forma coesa e temos pouco para poder investir com o que podemos administrar no mês, graças a vocês junto com a equipe de planejamento e administração, podemos receber esses convênios que estamos investindo em Epitaciolândia”, destacou Flores.

Aproveitando a ocasião, Flores comunicou a todos que, devido o período em que a pandemia causada pelo covid-19, algumas atividades socioculturais que estariam deste ano, como a Garota Country 2020, estão suspensas em respeito a famílias epitaciolandenses que perderam entes queridos, onde vai poder comprar cerca de 200 toneladas de asfalto para melhorar as ruas da cidade.

Tião aproveitou para anunciar que nesta quinta-feira, dia 12, estará se reunindo com parte da equipe do Governo do Acre, para assinar um convênio onde estará recebendo mais algumas toneladas de asfalto para realizar melhorias em Epitaciolândia.

Também anunciou que até o final desse mês de agosto, toda a cidade estará com o novo sistema de iluminação pública concluída, onde as lâmpadas foram trocadas por luzes de Led, o que trará uma grande economia para o município.

“Foi depositado na conta dos servidores municipais, a primeira parcela do 13º salário. Estamos injetando mais de R$ 500 mil reais na economia local. Quero aqui agradecer os vereadores do Município e toda minha equipe que trabalharam muito para que pudéssemos dar essa boa notícia”, concluiu.

