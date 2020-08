O empresário de Brasiléia, Manoel Prete, com seus 79 anos bem vividos, está de volta à cena política do município. Muitos com sua idade já teriam pensado em aposentadoria, mas, não é esse o caso do ex-vereador que foi eleito duas vezes chegando a ser presidente da Câmara e assumiu como suplente, também por duas vezes.

Em 2016, concorreu ao pleito municipal, ficando em segundo lugar com 6.013 votos, tingindo 44% dos votos válidos. Acredita ainda que pode fazer e muito, pelo município que o acolheu 48 anos atrás, construindo tudo o que tem hoje com solidez junto com sua família.

“Acredito que posso fazer muito por Brasiléia. Tenho tudo aqui e quero que o município cresça, mude para um município moderna e cresça junta com a siciedade de um modo geral”, destacou.

Seu Prete quer ver com a sociedade de Brasiléia, o que acha da aliança do PSDB com o PSL criando uma terçeira via neste pleito, passando por uma espécie de plebiscito, onde o povo possa escolher o melhor nome entre os dois partidos para concorrer como cabeça na chapa, sendo o outro o vice ou vice-versa.

Após passado essa ‘escolha’ entre os dois pré-candidatos, Seu Prete tem uma visão de fazer um bom trabalho de campanha caso seja escolhido e depois apresentar um bom plano de trabalho para Brasiléia, como na saúde, segurança, educação, ramais e assim por diante.

Veja vídeo reportagem com o empresário.

