O funcionário público identificado por Sebastião Bezerra de Moura (59), que atualmente estava afastado de suas funções de socorrista do SAMU para concorrer uma das vagas para vereador do município de Xapuri, sofreu um acidente quando visitava comunidades rurais.

Segundo foi apurado, Sebastião era muito conhecido no município, tentou atravessar uma ponte suspensa de moto sobre um rio na comunidade conhecida como ‘Terra Alta’, por volta das 11 horas deste sábado, dia 7. O mesmo teria perdido o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de 15 metros quando retornava para a cidade.

Relatam que a moto teria caído por cima de Sebastião, o que lhe causou traumas pelo corpo e após ser socorrido por terceiro, foi colocado em um barco que desceu por cerca de uma hora e meia até a cidade, onde uma equipe de socorristas dos Bombeiros o aguardava.

Os bombeiros ainda tentaram reanimar a vítima encima da carroceria da pick-up a caminho do hospital de Xapuri, mas, o servidor não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A guarnição se deslocou de encontro para realizar o atendimento.

Segundo relatos dos Bombeiros, aproximadamente no Km 18, a vítima estava sendo trazida em uma caminhonete e apresentava sinais de palidez, suor frio, pulso fraco, lábios e dedos arroxeados, sede, dificuldade em respirar, sangramento pelo ouvido, boca, fraturas no maxilar e suspeita de fratura nas costelas.

Foram realizados os procedimentos de APH adequados. No decorrer do transporte o mesmo sofreu parada respiratória se evoluindo para cardiorespiratória, onde foram realizadas manobras de reanimação (massagem cardíaca), por aproximadamente 25 minutos, até a chegada no hospital, porém sem êxito.

Os servidores do hospital Epaminondas Jácome publicaram uma nota lamentando a perca do colega que era muito conhecido e bem quisto no município.

Veja vídeo:

Comentários