Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EDITAL
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EDITAL
Pregão Eletrônico nº 16/2025
- OBJETO
Aquisição de troféus personalizados, para o prêmio SEBRAE de jornalismo 2025 conforme espe-cificações constantes neste edital e seus anexos.
- INFORMAÇÃO
A Comissão de Licitação do Pregão Eletrônico 16/2025 vem por meio deste informar que, visando esclarecer e complementar as especificações técnicas do edital para a aquisição de troféus per-sonalizados para o Prêmio SEBRAE de Jornalismo 2025, os seguintes detalhes adicionais devem ser considerados:
Especificações Complementares:
- Tamanho dos Troféus;
- Espessura dos Troféus
- Material;
- Personalização.
Essas especificações estão constando no link:
TR – TROFEUS JORNALISMO 2025 – 08_08_2025.pdf
Esta complementação de informações é válida a partir da data publicação do Edital e deve ser considerada como parte integrante do Pregão Eletrônico 16/2025.
Rio Branco-AC, 08 de agosto de 2025.
Obra da orla do Rio Acre em Brasiléia é paralisada por falta de recursos federal
Moradores e empresários cobram retomada dos trabalhos orçados em R$ 18 milhões e executados pelo Governo do Acre
Moradores e empresários da área central de Brasiléia denunciaram, por meio de um manifesto, a paralisação das obras da orla do rio Acre, orçadas em R$ 18 milhões e financiadas com recursos destinados pelo senador acreano Márcio Bittar. A execução do projeto é de responsabilidade do Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
Nos últimos seis meses, o local recebeu diversas visitas técnicas do governador Gladson Cameli, da presidente do Deracre, Sula Ximenes, de engenheiros e de autoridades políticas para avaliar o andamento do projeto, que tem previsão de inauguração ainda este ano.
Em resposta, Sula Ximenes informou que o Estado aguarda a liberação de verbas para a continuidade dos trabalhos. “O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional disse que a liberação dos recursos está pronta para acontecer a qualquer momento. Nossa meta é concluir essa obra, que é prioridade”, afirmou.
O manifesto ressalta que a região central de Brasiléia, afetada por quatro enchentes nos últimos anos, ainda concentra grande atividade comercial e geração de empregos – incluindo a sede da Prefeitura e Câmara Municipal, e pede mais atenção de órgãos e representantes políticos para evitar que a obra seja abandonada.
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC / Requerimento de Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
Requerimento de Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem
Francisco de Souza Medeiros
CPF: 216.088.732-34
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC, a Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem, para a propriedade Fazenda Carmem, localizada na BR 317 km 04, ramal do polo KM 08, s/n, Zona Rural, na cidade de Brasileia, Acre.
Seis pessoas ficam feridas após carro perder controle e cair em ribanceira na zona rural de Brasiléia
Seis pessoas ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira (8), após um carro perder o controle e cair em uma ribanceira no ramal do km 19, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), zona rural de Brasiléia (AC).
O veículo, um VW Gol de placa HZY-6210, era conduzido por Alisson da Silva Pisco, 26 anos, que seguia para casa acompanhado de mais cinco passageiros. De acordo com as primeiras informações, o automóvel teria perdido os freios ao descer uma ladeira, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro saiu da estrada e capotou, parando com as rodas viradas para cima.
Além do motorista Alisson, estavam no veículo: Anderlei Xavier Neposimo, 50 anos; Edinaldo Peres de Oliveira, 49; Kauê Pereira Peres, 18; e dois menores, de 11 e 9 anos.
O resgate contou com três ambulâncias e apoio de policiais militares do 5º Batalhão. Segundo informações iniciais, Kauê sofreu escoriações e suspeita de fratura na tíbia; Edinaldo apresentou múltiplas escoriações; Alisson teve dores no pescoço, cefaleia e possível lesão na coluna; e Anderlei apresentou cervicalgia e dores de cabeça. O estado de saúde dos menores não foi informado oficialmente, mas todos foram encaminhados ao hospital e permanecem em observação.
Apesar da gravidade do acidente, nenhuma vítima corre risco de morte. A Polícia Civil deve investigar as causas do ocorrido.
