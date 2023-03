Servidores do Detran conseguem ser ouvidos e tem veto do PCCR derrubado na ALEAC

A Sessão da Assembleia Legislativa do Acre – ALEAC, teve nesta terça-feira, dia 7, uma ‘visita’ dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), para pressionar os deputados a derrubar o veto do governo do Estado a proposta do PCCR, onde propõe a equiparação salarial de cargos de nível médio com os de nível superior, bem como a criação de um quadro em extinção dos atuais níveis médios.

Thayanara Martins, diretora-presidente do Detran esteve presente com os funcionários destacando a retirada do veto que seria parte de uma concordância com o governo onde vetou a proposta devido a lei de responsabilidade fiscal.

Destacou que a mudança no PCCR do Órgão, estaria adequando os examinadores, agentes de trânsito a nível nacional. Segundo ela, “há uma resolução Nacional que fala que os examinadores de trânsito precisam ter nível superior e o Acre está se adequando a essa resolução. A gente espera que os deputados votem aqui a favor de um Detran mais atual, que vai se adequar e atualizar com todo o país “, pontuou.

