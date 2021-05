Sequelas da covid-19: Brito da Pop Show volta a ser internado na UTI do PS com complicações renais e queda de pressão

O empresário Amilton Batista Brito, o Brito da Pop Show, voltou a ser internado neste domingo (9) em uma UTI do Pronto-socorro de Rio Branco após complicações nos rins e queda de pressão, problemas decorrentes da covid-19.

Brito foi internado no dia 26 de janeiro com covid-19 e passou 45 dias internado na UTI do PS e depois na Fundhacre em uma unidade semi-intensiva tratando as sequelas ocasionadas pelo vírus. Em março, ele recebeu alta e continuou em casa o tratamento com a ajuda diária de profissionais da saúde, porém no fim de semana houve piora em seu quadro clínico.

O empresário está intubado e um boletim médico sobre seu estado de saúde será emitido ainda nesta segunda-feira (10).

