Saiba quais são os documentos necessários para a renovação de CNH

Com intuito de agilizar o atendimento, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa aos usuários quais são os documentos necessários para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Primeiramente, é importante lembrar que quem deseja realizar o serviço, deve agendar atendimento pelo site www.detran.ac.gov.br. Esta medida é para evitar aglomerações e seguir protocolos de combate à Covid-19.

O usuário deve salvar o comprovante de agendamento, pois a entrada nas dependências do órgão é permitida mediante apresentação do comprovante, podendo ser apresentado na tela do celular ou impresso.

O cidadão deve comparecer na data e horário agendado, utilizando máscara de proteção individual portando o documento oficial legível e com foto, e comprovante de endereço atualizado. Para pessoas que tiveram alteração no nome e desejam atualizar a CNH, é necessário trazer a Carteira de Identidade já com as alterações.

“Mais uma vez chamo a atenção para que os usuários tragam documento oficial com foto que esteja legível, só assim podemos comprovar a veracidade da documentação”, explica chefe do Atendimento ao Público-Habilitação, Elisângela Brasil.

