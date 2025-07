Prefeitura de Brasiléia desenvolve projeto de combate à violência nas escolas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou nesta quinta-feira, 25, um novo boletim epidemiológico sobre o sarampo. Até o momento, o estado contabiliza 28 notificações da doença, das quais 20 foram descartadas e 8 permanecem sob investigação.

Segundo a Sesacre, o Acre não registra casos confirmados de sarampo desde o ano 2000, mas a vigilância segue em alerta devido ao avanço da doença em países vizinhos, como a Bolívia.

Situação por município:

Acrelândia: 1 caso descartado e 1 em investigação

Porto Acre: 2 casos descartados e 1 em investigação

Feijó: 1 caso descartado

Sena Madureira: 2 casos descartados

Cruzeiro do Sul: 3 casos descartados e 1 em investigação

Epitaciolândia: 2 casos descartados

Assis Brasil: 2 casos descartados

Rio Branco: 3 casos descartados e 3 em investigação

Brasiléia: 3 casos descartados e 2 em investigação

Cobija (Bolívia): 1 caso descartado (notificado em Rio Branco)

Apesar das investigações em andamento, as autoridades reforçam que o estado segue sem confirmação da doença há 25 anos.

Situação na Bolívia preocupa

A Bolívia, país vizinho do Acre, apresenta um cenário mais preocupante. Já foram confirmados 161 casos de sarampo, com 1.302 casos ainda em investigação e 1.141 descartados. A maioria das notificações está concentrada no Departamento de Santa Cruz de La Sierra, o mais populoso do país.

As autoridades de saúde do Acre seguem monitorando a situação e orientam a população a manter a caderneta de vacinação atualizada, principalmente com a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários