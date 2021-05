Destaque Nacional: Acre é o único a seguir determinações do MS sobre a vacinação da Covid-19

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, vem se destacando no que diz seguir as determinações do Ministério da Saúde (MS), sendo o único estado que seguiu todas as orientações voltadas para vacinação Covid-19.

A chefe de imunização no Estado, Renata Quilles, afirma que desde o início da campanha o estado do Acre vem seguindo todas as recomendações voltadas para distribuição de doses aos municípios.

“Atuamos de forma responsável, fazendo a reserva adequada da segunda dose distribuindo apenas em data próxima da utilização, evitando assim o uso equivocado, como da 1ª dose. Garantindo à população acreana dentre os grupos prioritários o esquema completo da vacinação contra Covid-19”, destaca.

Ainda segundo Renata Quilles, hoje o Estado conta com um número grande de recusas, além dos faltosos que ainda não foram tomar sua 2ª dose. “Pedimos a população que busque terminar o esquema. Quem teve alguma reação na primeira dose a tendência é ser bem menor do que na primeira”, encerrou.

A coordenadora Nacional da Rede de Frio, Patrícia Freire, elogiou o Estado do Acre por ser o único que não manifestou a falta da segunda dose do laboratório Butantan, assim demonstrando seguir à risca as recomendações do governo federal. “Parabenizo o Acre, sendo o único estado que confirmou total alinhamento com o Ministério da Saúde”, disse.

