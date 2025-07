Procura por antenas contra cerol dispara em Cruzeiro do Sul após acidente fatal

Loja vendeu mais de 600 unidades em poucas horas; motociclistas buscam proteção após mulher morrer atingida por linha cortante no sábado

Cruzeiro do Sul agora conta com uma base permanente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que vai atuar diretamente na fiscalização da BR-364. A unidade foi instalada no prédio do Fórum, na Cidade da Justiça, e terá 19 agentes responsáveis por cobrir o trecho entre Feijó e Mâncio Lima.

De acordo com Getúlio Azevedo, chefe da PRF no Acre, a estrutura já era esperada desde 2022, mas só agora se tornou realidade graças à liberação do espaço pelo Tribunal de Justiça e à chegada do efetivo. “Vamos atuar de forma permanente no trecho entre Feijó e Mâncio Lima, incluindo a variante da BR-307, com foco na segurança viária e combate à criminalidade”, explicou.

Antes da base, a região era atendida apenas por operações esporádicas da PRF, muitas vezes com o apoio da Polícia Militar em fiscalizações e atendimentos de acidentes. Agora, com a atuação fixa, os trabalhos vão começar com ações educativas e fiscalizações mais leves, ganhando força gradualmente.

Com a PRF assumindo a responsabilidade total pelo patrulhamento da área, a expectativa é de uma melhora significativa na segurança das rodovias, reduzindo acidentes e enfrentando com mais eficácia a criminalidade no trecho.

