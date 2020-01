Seis modalidades iniciarão a partir da 2ª quinzena de janeiro

O polo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial– Senac, que está prestes a ser inaugurado na cidade de Brasiléia, localizada no interior do estado do Acre, na divisa com a Bolívia, iniciou nesta segunda-feira, dia 6, a capacitação dos colaboradores que irão atender nas áreas de; Assistente de Atendimento e Vendas, Assistente de Biblioteca, Assistente Educacional e Monitor de Alunos; as de nível superior são para Orientador Educacional de Gestão e Negócios, Orientador Educacional de Informática, Orientador Educacional de Saúde (Enfermagem) e Supervisor Pedagógico.

A inauguração do novo prédio que será anunciada nos próximos dias, recebeu um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões de reais, onde terá toda uma infraestrutura para receber àqueles que irão procurar os cursos de aprendizagem e profissionalizantes, como salas de informática, auditório com capacidade de 150 pessoas sentadas, camarim e elevador adaptado para cadeirantes, biblioteca, parte administrativa e área de alimentação.

Segundo o diretor de educação profissional, Abraão Maia, “…é um sonho que está sendo realizado pela equipe do Acre. A região carece de uma melhor qualificação profissional para que os serviços do comercio seja mais realizado de contendo e que possamos contribuir de fato para o desenvolvimento da região”, destacou.

A unidade que será inaugurada no Bairro Eldorado, na rua Maria da Anunciação de Paulo Moreira, onde contará com a presença de toda diretoria do órgão, além de convidados. Foi acrescentado pela Diretora Regional, Débora Dantas, o Senac de Brasiléia irá atender toda a regional do Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri), “… estamos com uma expectativa muito grande, é uma belíssima escola de formação profissional e já estamos com os novos colaboradores que irão fazer parte desse polo do Senac aqui em Brasiléia. Já estamos com o portfolio planejado de cursos e esperamos que a sociedade daqui da região nos receba bem, com o propósito da instituição que é contribuir com desenvolvimento do comércio”, finalizou.

Veja cursos oferecidos e número para contatos.

