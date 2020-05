Eles não têm para onde ir. Na quarta, tiveram a energia elétrica cortada por falta de pagamento

Com o avanço do coronavírus no estado e a proibição de aglomerações para evitar a disseminação da doença, muitos trabalhadores da cultura passaram a enfrentar uma difícil situação econômica. Entre eles estão os artistas do Circo Peppa, que circulam há 11 anos no Acre e Rondônia.

Quando o vírus chegou por aqui, há dois meses, eles estavam em Xapuri em plena temporada e lá permanecem até hoje, só que de portas fechadas e, consequentemente, sem a única fonte de renda. Desde lá, os profissionais têm sobrevivido por meio de doações de alimentos feitas pela população da cidade, que desde o início foi solidária ao grupo.

No entanto, com o passar do tempo, as dificuldades têm crescido. As doações diminuíram, o dinheiro guardado acabou e as necessidades permanecem. No início, eles estavam em 17 pessoas. Nove voltaram para casa, no Acre, ou se abrigaram na residência de amigos até que a ameaça do coronavírus diminua.

Porem, oito membros da mesma família ainda continuam nas instalações do circo. Eles não têm para onde ir e não podem deixar para trás tudo o que têm. Dois deles são a quarta geração de artistas de uma tradicional família circense do Pará.

Na última quarta-feira (13), a Energisa cortou a energia elétrica do circo por falta de pagamento e a vida dos artistas, que já não estava fácil, ficou ainda pior. Além disso, nenhum dos trabalhadores foi aprovado no auxílio emergencial do governo federal.

“Fomos pegos de surpresa por essa pandemia e não sabemos quando isso vai passar. Nós, da cultura, fomos os primeiros a fechar as portas e certamente seremos os últimos a reabrir. Chegamos bem até aqui graças à população de Xapuri, que acolheu a gente grandiosamente”, comenta a artista Regina Marques.

Ela explica ainda que, com o fim das economias do circo, muitos produtos que estavam sendo adquiridos com dinheiro começaram a faltar. Entre as necessidades, estão gás de cozinha, itens de higiene, remédios e uma alimentação mais completa.

Diante das dificuldades, o grupo solicita apoio financeiro ou de doações para continuar a se manter. Quem tiver interesse em ajudar, pode transferir ou depositar qualquer quantia para a conta corrente 23980-1 / agência 2359-0 (Banco do Brasil). Ou para a conta poupança 60229-9 / agência 2278 / código 013 (Caixa Econômica).

Os telefones para contato do grupo são (68) 992439931 e (68) 996063179.

