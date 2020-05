Por Redação O Antagonista

O Ministério da Saúde confirmou, em nota, que lançará na semana que vem um novo protocolo para liberar a cloroquina para casos leves da Covid-19.

O atual, editado em abril, só recomenda o medicamento em casos graves e críticos, com acompanhamento médico, dado o risco de arritmia cardíaca.

O novo protocolo vai organizar sobretudo a distribuição e dosagens a serem aplicadas nos hospitais públicos.

“O objetivo é iniciar o tratamento antes do seu agravamento e necessidade de utilização de UTI (Unidades de Terapia Intensiva). Assim, o documento abrangerá o atendimento aos casos leves, sendo descritas as propostas de disponibilidade de medicamentos, equipamentos e estruturas, e profissionais capacitados. As orientações buscam dar suporte aos profissionais de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e acesso aos usuários mais vulneráveis às melhores práticas que estão sendo aplicadas no Brasil e no mundo”, diz a nota.

Segundo o Estadão, por ordem de Jair Bolsonaro, o novo protocolo será assinado pelo general Eduardo Pazuello antes mesmo da escolha do substituto definitivo de Nelson Teich.

Comentários