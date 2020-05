A droga estava dividida em 27kg de skunk e 13kg de cocaína e oxidado. Durante revista, a polícia encontrou R$ 6 mil.

O Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), prendeu um homem de 37 anos na madrugada deste domingo (17) com 40 quilos de droga escondidos no bagageiro de um carro, na zona rural do município de Cruzeiro do Sul, próximo ao Rio Liberdade.

A droga estava dividida em 27kg de skunk e 13kg de cocaína e oxidado. Durante revista, a polícia encontrou R$ 6 mil. O homem e o material apreendido foram levados para a delegacia.

