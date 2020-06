Membros do CV tinham 5 armas para usar na fuga de presos em de Cruzeiro do Sul

Cinco armas municiadas e baldes com grampos para furar os pneus de carros na hora da fuga foram encontrados pela Polícia com os dois homens presos na madrugada deste domingo, 14, próximo ao Complexo penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Eles aguardavam 30 presos que fugiriam do Bloco 7 do Complexo, entre eles, lideranças da facção Criminosa Comando Vermelho. Um dos presos perto da penitenciária é o conselheiro que atua na cidade conhecido por Bebezão. Segundo ele, as armas e os grampos seriam entregue para os fugitivos para auxiliarem na fuga.

Dentro do presídio os presos do Bloco 7 fizerem buracos na parede ligando 3 celas e se preparavam para fugir mas foram surpreendidos com a chegada dos polícias penais, que impediram a saída do grupo.

O tenente Coronel.Evandro Bezerra, comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, disse que o grupo planejou uma fuga cinematográfica com material para furar os pneus das viaturas policiais.

“Graças a Deus e ao bom trabalho das equipes conseguimos prender dois criminosos e frustrar o que seria uma grande fuga no presídio. Veja a ousadia dos criminosos, grampos preparados para serem lançados nas vias de acesso a penal e várias armas de fogo pra combater caso a polícia chegasse até eles, coisa de cinema. Mas as Instituições de Segurança Pública do Juruá, vêm trabalhando de forma coordenada no planejamento e execução de missões que visam objetivo comum: combater a criminalidade, manter a ordem e levar a paz social aos cidadãos desta região, a exemplo dessa exitosa Operação”, citou o militar.

O delegado Lindomar Ventura disse que outras pessoas que participaram da ação estão sendo identificadas .

