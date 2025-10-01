Corpo de professor desaparecido é encontrado em cova rasa em Epitaciolândia

Suspeito confessou crime e indicou local onde Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, foi enterrado; caso comoveu a fronteira acreana

O desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, o “Regis”, teve um desfecho trágico nesta quarta-feira (1º). Após quase uma semana de buscas, a Polícia Civil de Epitaciolândia encontrou o corpo do educador enterrado em uma cova rasa em um loteamento às margens da BR-317, na parte alta da cidade.

As investigações começaram na última quinta-feira (25), quando Regis foi visto pela última vez ao cruzar a fronteira em direção à Bolívia em seu carro, um Ford Fiesta prata.

O veículo foi localizado dias depois em um ramal próximo à cidade de Cobija, capital de Pando, e levado para análise na Direção Departamental de Prevenção e Investigação de Veículos (Diprove).

Na manhã desta quarta-feira, após a condução de um suspeito à delegacia, ele confessou o assassinato e indicou o local onde havia enterrado o corpo. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica confirmaram a localização, atrás de uma residência no loteamento Saraiva.

O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Muito conhecido na região, Regis foi precursor das aulas de zumba em Brasileia e Epitaciolândia, além de promover eventos culturais que marcaram a fronteira. Ele deixa uma filha.

O caso abalou profundamente a comunidade local. A Polícia Civil informou que mais detalhes poderão ser divulgados em breve.

