Corpo de professor desaparecido é encontrado em cova rasa em Epitaciolândia

Publicado

1 hora atrás

em

Suspeito confessou crime e indicou local onde Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, foi enterrado; caso comoveu a fronteira acreana

O desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, o “Regis”, teve um desfecho trágico nesta quarta-feira (1º). Após quase uma semana de buscas, a Polícia Civil de Epitaciolândia encontrou o corpo do educador enterrado em uma cova rasa em um loteamento às margens da BR-317, na parte alta da cidade.

As investigações começaram na última quinta-feira (25), quando Regis foi visto pela última vez ao cruzar a fronteira em direção à Bolívia em seu carro, um Ford Fiesta prata.

O veículo foi localizado dias depois em um ramal próximo à cidade de Cobija, capital de Pando, e levado para análise na Direção Departamental de Prevenção e Investigação de Veículos (Diprove).

Na manhã desta quarta-feira, após a condução de um suspeito à delegacia, ele confessou o assassinato e indicou o local onde havia enterrado o corpo. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica confirmaram a localização, atrás de uma residência no loteamento Saraiva.

O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Muito conhecido na região, Regis foi precursor das aulas de zumba em Brasileia e Epitaciolândia, além de promover eventos culturais que marcaram a fronteira. Ele deixa uma filha.

O caso abalou profundamente a comunidade local. A Polícia Civil informou que mais detalhes poderão ser divulgados em breve.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

1 dia atrás

em

30 de setembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025 

A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 01/10/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para a Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105), para Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme Termo de Referência.

A sessão de abertura ocorrerá em 16/10/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.

As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Brasiléia/AC, 30 de setembro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

1 dia atrás

em

30 de setembro de 2025

Por

Estado do Acre

Prefeitura Municipal de Assis Brasil

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EMCOOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES”

Origem: Secretaria Municipal de Educação

Data da Abertura: 28.10.2025 as 08:00h (horário local)

Retirada do Edital: 30/09/2025 à 28/10/2025

Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes  no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/  e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07h00m às 13h00m.

 

Assis Brasil -AC, 30 de agosto de 2025.

Cleiton Araújo Wolstein

Comissão Permanente de Licitação – CEL

Dec.0329/2025

Outubro terá bandeira vermelha patamar 1

Publicado

2 dias atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

As condições de geração não são favoráveis e, por isso, é necessário o acionamento das termelétricas

Fonte: Aneel

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na sexta-feira, dia 26, a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de outubro. Isso significa que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas. Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro. Nos meses anteriores foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.

É importante ressaltar que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro. Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta.

Sobre as bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias indica, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. As bandeiras mostram o custo variável da produção de energia, a partir da análise da disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

Com as bandeiras, o consumidor ganha um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. Ao saber, por exemplo, que a bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta. Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.

A ANEEL reitera a importância do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.

Confira abaixo o vídeo que explica como funciona o acionamento das bandeiras tarifárias:

https://youtu.be/N5N1y0zWpjs

