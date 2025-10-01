Seleção Brasileira: veja jogadores convocados por Ancelotti para amistosos

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (1), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a lista dos 26 jogadores convocados pela Seleção para a Data Fifa de outubro.

O Brasil vai à Ásia para fazer partidas amistosas contra Coreia do Sul (em Seul) e Japão (em Tóquio), em 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Esta é a terceira convocação de Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira, no fim de maio. Após garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026, o italiano agora faz testes visando o Mundial, que começa em nove meses.

Por conta da distância do Brasil para Coreia do Sul e Japão e o fuso-horário, Ancelotti priorizou convocar jogadores que atuam na Europa. Apenas Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, vão representar o Brasileirão.

Nos últimos dias, o goleiro Alisson (Liverpool) e o volante Andrey Santos (Chelsea), utilizados pelo treinador da Seleção na Data Fifa anterior, sofreram lesões pelos clubes e, por isso, não foram convocados.

Veja a lista de convocados

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meias

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes