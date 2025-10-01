fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Capixaba aprova lei que zera dívidas tributárias de imóveis em áreas de regularização fundiária

Publicado

4 horas atrás

em

A Prefeitura de Capixaba publicou nesta quarta-feira, 01, a Lei Municipal nº 974/2025, que concede remissão total de créditos tributários incidentes sobre imóveis em núcleos urbanos contemplados pela Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S). A medida beneficia famílias de baixa renda que ocupam áreas em processo de legalização.

De acordo com a nova legislação, ficam anuladas dívidas relacionadas ao IPTU, ITBI, taxas municipais e contribuições de melhoria que incidem sobre os imóveis abrangidos pela Reurb-S. A lei estabelece ainda que o benefício só será válido para imóveis destinados à moradia, não podendo haver exploração comercial ou industrial.

A Secretaria Municipal de Finanças será responsável por identificar os imóveis beneficiados e realizar a baixa das dívidas nos sistemas de arrecadação e dívida ativa. A norma, entretanto, não autoriza a restituição de valores já pagos anteriormente.

O Executivo terá 60 dias para regulamentar a lei, que já entrou em vigor com sua publicação no dia 30 de setembro de 2025.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Acre tem mais de 400 licenças de pescadores suspensas pelo MPA

Publicado

5 horas atrás

em

1 de outubro de 2025

Por

Foto: Reprodução

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) divulgou nesta quarta-feira, 01, a suspensão de 402 licenças de pescadores e pescadoras profissionais no Acre, dentro de um total de 131.695 suspensões em todo o país. A medida foi publicada na Portaria MPA nº 548/2025 e segue os critérios estabelecidos na Portaria MPA nº 127, de 29 de agosto de 2023.

Os profissionais afetados têm 30 dias corridos para recorrer da decisão junto ao Ministério. Segundo o MPA, a ação faz parte de um esforço nacional para combater fraudes e irregularidades nos registros de pesca.

Desde 2023, o MPA atua em parceria com a Polícia Federal, que realizou mandados de busca e apreensão em diversas cidades do país, e com órgãos de controle do Governo Federal, como a Controladoria Geral da União (CGU), para garantir que os registros sejam legítimos e transparentes.

Segundo a secretária nacional da SERMOP, Carolina Dória, a parceria do MPA com a Polícia Federal e com órgãos de controle do Governo Federal, como a Controladoria Geral da União, reflete o compromisso do Ministério em garantir os direitos dos pescadores e pescadoras artesanais em todo o Brasil.

“Essa decisão é fundamental para proteger a política pública pesqueira de fraudes e golpes. Nosso compromisso é assegurar que o Registro Geral da Atividade Pesqueira seja transparente e reflita, de fato, os direitos de quem vive da pesca. Trabalhamos lado a lado com a Polícia Federal e com os órgãos de controle para que os profissionais tenham a segurança de que suas licenças são legítimas e respeitadas”, afirmou.

Em 2025, o Acre se soma aos estados que tiveram registros cancelados devido à falta de recadastramento obrigatório, parte da iniciativa do MPA para atualizar os dados e garantir a transparência no RGP. No país, mais de 300 mil licenças foram canceladas e outras 7,9 mil foram extintas por falecimento dos titulares.

Comentários

Continue lendo

Acre

Servidores da saúde de Rio Branco cobram reajuste do piso salarial

Publicado

5 horas atrás

em

1 de outubro de 2025

Por

O Sindicato dos Servidores de Rio Branco (SERB) reuniu, nesta quarta-feira (1º), centenas de trabalhadores em uma manifestação na Câmara Municipal para cobrar o repasse do reajuste do piso salarial das categorias de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e agentes de zoonoses.

Segundo o presidente do sindicato, José Augusto, desde janeiro o governo federal realizou o reajuste do piso e repassou os recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, até o momento, a prefeitura não encaminhou à Câmara um projeto de lei (PL) que autorize a atualização dos vencimentos.

“Esse projeto de lei deve ser encaminhado a esta Casa para fazer a correção do piso, mas até agora o prefeito não tomou providências. A discussão não avança, e hoje a categoria veio buscar o apoio dos vereadores e sensibilizar o prefeito para realizar o reajuste”, declarou Augusto.

De acordo com ele, o piso é equivalente a dois salários mínimos, conforme a Emenda Constitucional nº 120, o que garante reajuste sempre que há atualização do salário mínimo. “A prefeitura precisa enviar o PL para cá, autorizando o setor financeiro e a folha de pagamento a atualizar o piso da categoria. São em torno de 1.050 servidores, sendo 600 agentes de saúde, cerca de 400 agentes de endemias e 23 agentes de zoonoses. Mas o sindicato também luta por um reajuste salarial para todas as categorias”, acrescentou.

Comentários

Continue lendo

Acre

Acre avança na habilitação de frigoríficos e exportações pela Tríplice Fronteira

Publicado

5 horas atrás

em

1 de outubro de 2025

Por

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reuniram-se na terça-feira (30), em Brasília, para consolidar novas oportunidades de exportação para o Acre. Dois pontos centrais marcaram o encontro: a habilitação de frigoríficos acreanos para acessar novos mercados e a melhoria da logística na Tríplice Fronteira, com reforço de pessoal e horários definidos na aduana para agilizar o desembaraço de cargas e a passagem de pessoas.

Segundo Jorge Viana, os frigoríficos locais podem alcançar destinos estratégicos. “Estamos trabalhando para habilitar nossos frigoríficos para acessar mercados como Chile, México, Japão e Indonésia. Esse é um passo fundamental para que a carne suína e bovina do Acre seja reconhecida e valorizada internacionalmente”, destacou o presidente da ApexBrasil.

Ele acrescentou que esse avanço se conecta a uma estratégia nacional em curso. “Com o trabalho do governo do presidente Lula, que já abriu mais de 450 mercados, o Acre pode ser um dos grandes beneficiários desse trabalho realizado pela ApexBrasil e pelo MAPA”, afirmou Viana.

Carlos Fávaro ressaltou que a agenda vai além da habilitação de plantas frigoríficas, que já estão bem encaminhadas. Ele frisou a importância de fortalecer a rota bioceânica via Acre, conectando o Brasil a países como Chile e Peru. “Estamos empenhados em reforçar a operação, melhorar a integração entre as alfândegas do Brasil e do Peru e renovar certificados sanitários. Essa agenda é estratégica para ampliar a competitividade do Acre e abrir portas em mercados internacionais”, afirmou o ministro.

Viana e Fávaro lembraram ainda que a visita do presidente Lula, prevista para este mês à Malásia e à Indonésia, pode acelerar o processo de habilitação dos frigoríficos acreanos. “Queremos levar na bagagem do presidente Lula as boas notícias do Acre. Estamos abrindo caminhos concretos para ampliar ainda mais as exportações e gerar oportunidades para quem acredita e produz na nossa terra”, disse Jorge Viana.

VEJA O VÍDEO:

Comentários

Continue lendo