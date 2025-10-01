Acre
Acre tem mais de 400 licenças de pescadores suspensas pelo MPA
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) divulgou nesta quarta-feira, 01, a suspensão de 402 licenças de pescadores e pescadoras profissionais no Acre, dentro de um total de 131.695 suspensões em todo o país. A medida foi publicada na Portaria MPA nº 548/2025 e segue os critérios estabelecidos na Portaria MPA nº 127, de 29 de agosto de 2023.
Os profissionais afetados têm 30 dias corridos para recorrer da decisão junto ao Ministério. Segundo o MPA, a ação faz parte de um esforço nacional para combater fraudes e irregularidades nos registros de pesca.
Desde 2023, o MPA atua em parceria com a Polícia Federal, que realizou mandados de busca e apreensão em diversas cidades do país, e com órgãos de controle do Governo Federal, como a Controladoria Geral da União (CGU), para garantir que os registros sejam legítimos e transparentes.
Segundo a secretária nacional da SERMOP, Carolina Dória, a parceria do MPA com a Polícia Federal e com órgãos de controle do Governo Federal, como a Controladoria Geral da União, reflete o compromisso do Ministério em garantir os direitos dos pescadores e pescadoras artesanais em todo o Brasil.
“Essa decisão é fundamental para proteger a política pública pesqueira de fraudes e golpes. Nosso compromisso é assegurar que o Registro Geral da Atividade Pesqueira seja transparente e reflita, de fato, os direitos de quem vive da pesca. Trabalhamos lado a lado com a Polícia Federal e com os órgãos de controle para que os profissionais tenham a segurança de que suas licenças são legítimas e respeitadas”, afirmou.
Em 2025, o Acre se soma aos estados que tiveram registros cancelados devido à falta de recadastramento obrigatório, parte da iniciativa do MPA para atualizar os dados e garantir a transparência no RGP. No país, mais de 300 mil licenças foram canceladas e outras 7,9 mil foram extintas por falecimento dos titulares.
Comentários
Acre
Capixaba aprova lei que zera dívidas tributárias de imóveis em áreas de regularização fundiária
A Prefeitura de Capixaba publicou nesta quarta-feira, 01, a Lei Municipal nº 974/2025, que concede remissão total de créditos tributários incidentes sobre imóveis em núcleos urbanos contemplados pela Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S). A medida beneficia famílias de baixa renda que ocupam áreas em processo de legalização.
De acordo com a nova legislação, ficam anuladas dívidas relacionadas ao IPTU, ITBI, taxas municipais e contribuições de melhoria que incidem sobre os imóveis abrangidos pela Reurb-S. A lei estabelece ainda que o benefício só será válido para imóveis destinados à moradia, não podendo haver exploração comercial ou industrial.
A Secretaria Municipal de Finanças será responsável por identificar os imóveis beneficiados e realizar a baixa das dívidas nos sistemas de arrecadação e dívida ativa. A norma, entretanto, não autoriza a restituição de valores já pagos anteriormente.
O Executivo terá 60 dias para regulamentar a lei, que já entrou em vigor com sua publicação no dia 30 de setembro de 2025.
Comentários
Acre
Servidores da saúde de Rio Branco cobram reajuste do piso salarial
O Sindicato dos Servidores de Rio Branco (SERB) reuniu, nesta quarta-feira (1º), centenas de trabalhadores em uma manifestação na Câmara Municipal para cobrar o repasse do reajuste do piso salarial das categorias de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e agentes de zoonoses.
Segundo o presidente do sindicato, José Augusto, desde janeiro o governo federal realizou o reajuste do piso e repassou os recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, até o momento, a prefeitura não encaminhou à Câmara um projeto de lei (PL) que autorize a atualização dos vencimentos.
“Esse projeto de lei deve ser encaminhado a esta Casa para fazer a correção do piso, mas até agora o prefeito não tomou providências. A discussão não avança, e hoje a categoria veio buscar o apoio dos vereadores e sensibilizar o prefeito para realizar o reajuste”, declarou Augusto.
De acordo com ele, o piso é equivalente a dois salários mínimos, conforme a Emenda Constitucional nº 120, o que garante reajuste sempre que há atualização do salário mínimo. “A prefeitura precisa enviar o PL para cá, autorizando o setor financeiro e a folha de pagamento a atualizar o piso da categoria. São em torno de 1.050 servidores, sendo 600 agentes de saúde, cerca de 400 agentes de endemias e 23 agentes de zoonoses. Mas o sindicato também luta por um reajuste salarial para todas as categorias”, acrescentou.
Comentários
Acre
Acre avança na habilitação de frigoríficos e exportações pela Tríplice Fronteira
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reuniram-se na terça-feira (30), em Brasília, para consolidar novas oportunidades de exportação para o Acre. Dois pontos centrais marcaram o encontro: a habilitação de frigoríficos acreanos para acessar novos mercados e a melhoria da logística na Tríplice Fronteira, com reforço de pessoal e horários definidos na aduana para agilizar o desembaraço de cargas e a passagem de pessoas.
Segundo Jorge Viana, os frigoríficos locais podem alcançar destinos estratégicos. “Estamos trabalhando para habilitar nossos frigoríficos para acessar mercados como Chile, México, Japão e Indonésia. Esse é um passo fundamental para que a carne suína e bovina do Acre seja reconhecida e valorizada internacionalmente”, destacou o presidente da ApexBrasil.
Ele acrescentou que esse avanço se conecta a uma estratégia nacional em curso. “Com o trabalho do governo do presidente Lula, que já abriu mais de 450 mercados, o Acre pode ser um dos grandes beneficiários desse trabalho realizado pela ApexBrasil e pelo MAPA”, afirmou Viana.
Carlos Fávaro ressaltou que a agenda vai além da habilitação de plantas frigoríficas, que já estão bem encaminhadas. Ele frisou a importância de fortalecer a rota bioceânica via Acre, conectando o Brasil a países como Chile e Peru. “Estamos empenhados em reforçar a operação, melhorar a integração entre as alfândegas do Brasil e do Peru e renovar certificados sanitários. Essa agenda é estratégica para ampliar a competitividade do Acre e abrir portas em mercados internacionais”, afirmou o ministro.
Viana e Fávaro lembraram ainda que a visita do presidente Lula, prevista para este mês à Malásia e à Indonésia, pode acelerar o processo de habilitação dos frigoríficos acreanos. “Queremos levar na bagagem do presidente Lula as boas notícias do Acre. Estamos abrindo caminhos concretos para ampliar ainda mais as exportações e gerar oportunidades para quem acredita e produz na nossa terra”, disse Jorge Viana.
Você precisa fazer login para comentar.