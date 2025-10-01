Brasil
Polícia apreende caixas de bebidas suspeitas em fornecedor do Ministrão
Garrafas, em maioria de marcas famosas de cachaça, foram encontradas em dois locais no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo
A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de São Paulo apreenderam ao menos sete caixas de garrafas suspeitas de um estabelecimento fornecedor do bar Ministrão, que foi interditado nesta terça-feira (30) e é investigado por comercializar bebidas adulteradas com metanol.
A apreensão ocorreu após uma vistoria conjunta dos órgãos na manhã desta quarta-feira (1). As garrafas, em maioria de marcas famosas de cachaça, foram encontradas em dois locais no bairro da Bela Vista, na região central da capital paulista.
Segundo a delegada Isa Lea Abramavicus, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, o estabelecimento vistoriado é um dos fornecedores de bebidas alcoólicas do Ministrão, mas ainda não está confirmado se o local forneceu bebidas adulteradas ao bar. Foram recolhidas garrafas vazias e cheias para análise pericial.
Além dos endereços na Bela Vista, dois estabelecimentos em Barueri, na Grande São Paulo, são alvos da vistoria no início desta tarde. A operação continua em andamento e conta com o apoio da Secretaria da Fazenda de SP.
Segundo o governo de São Paulo, foram registrados 22 casos de intoxicação por metanol no estado. Entre eles, 15 casos são suspeitos, incluindo quatro óbitos. Outros sete casos foram confirmados por contaminação da substância tóxica após ingestão de bebida adulterada, incluindo uma morte também confirmada.
Entre esta segunda (29) e terça-feira (30), três bares da Grande São Paulo foram interditados pela Vigilância Sanitária. Na capital, dois estabelecimentos foram fechados nos bairros dos Jardins e da Mooca, onde fiscais apreenderam mais de 800 garrafas sem rótulo e sem comprovação de origem. Já em São Bernardo do Campo, um bar foi interditado e diversas bebidas foram encaminhadas para perícia policial.
Entre os bares interditados, está o “Ministrão”, localizado na Rua Ministro Rocha Azevedo, região dos Jardins. Segundo Manoel Bernardes, diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, o estabelecimento adquiriu bebidas de um vendedor de rua.
Ministrão comprou garrafas de vendedor de rua
Segundo Manoel Bernardes, diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, o Ministrão adquiriu bebidas de um vendedor de rua, sem nota fiscal.
O dono do bar, Zé Rodrigues, foi conduzido à delegacia. Ele negou irregularidades. “Não sei se a vodca é falsa. No meu comércio nunca entrou. Fiquei triste que o laudo saiu hoje”, declarou.
Ele confirmou a compra com distribuidor de rua: “Bebida quente é difícil comprar. A gente compra diretamente desses caras que vendem na rua, mas são conhecidos”.
A informação de que o bar foi interditado foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde à CNN. A ação contou com a participação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Moraes autoriza grupo de oração na casa de Bolsonaro, mas faz alerta
Moraes autoriza grupo de oração com 16 pessoas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta (1º/10)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu autorização para que um grupo de oração se reúna, nesta quarta-feira (1º/10), na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.
Em sua decisão, o magistrado anotou que “a Constituição Federal prevê a assistência religiosa” e que, “assim, todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, nos termos do que dispõe o preceito constitucional, razão pela qual inexiste óbice ao deferimento do pedido”.
Moraes, porém, fez um alerta em sua decisão: “O ‘Grupo de Orações’, entretanto, não pode ser utilizado com desvio de finalidade, acrescentando diversas e distintas pessoas como integrantes somente para a realização de visitas não especificamente requeridas”.
O ministro autorizou a entrada de 16 membros do grupo de oração, que tem a participação de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle. Os encontros do grupo serão feitos semanalmente.
Fonte: Metrópoles
Comentários
Brasil
Seleção Brasileira: veja jogadores convocados por Ancelotti para amistosos
Brasil visita a Coreia do Sul e o Japão em 10 e 14 de outubro
O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (1), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a lista dos 26 jogadores convocados pela Seleção para a Data Fifa de outubro.
O Brasil vai à Ásia para fazer partidas amistosas contra Coreia do Sul (em Seul) e Japão (em Tóquio), em 10 e 14 de outubro, respectivamente.
Esta é a terceira convocação de Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira, no fim de maio. Após garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026, o italiano agora faz testes visando o Mundial, que começa em nove meses.
Por conta da distância do Brasil para Coreia do Sul e Japão e o fuso-horário, Ancelotti priorizou convocar jogadores que atuam na Europa. Apenas Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, vão representar o Brasileirão.
Nos últimos dias, o goleiro Alisson (Liverpool) e o volante Andrey Santos (Chelsea), utilizados pelo treinador da Seleção na Data Fifa anterior, sofreram lesões pelos clubes e, por isso, não foram convocados.
Veja a lista de convocados
Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
- Caio Henrique (Monaco)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Éder Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain)
- Vanderson (Monaco)
- Wesley (Roma)
Meias
- André (Wolverhampton)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Joelinton (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes
- Estêvão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Justiça suspende normas do Acre que dispensavam licenciamento ambiental
A Justiça Federal no Acre suspendeu, em caráter liminar, dispositivos da Resolução CEMAF nº 2/2022 e da Portaria Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) nº 211/2024, que dispensavam o licenciamento ambiental para determinadas atividades agropecuárias em áreas rurais consolidadas e isentavam a obrigatoriedade de consulta prévia ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
A decisão, proferida pelo juiz federal Jair Araújo Facundes, da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, atende a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão alegou que as normas estaduais afrontam a legislação federal, em especial a Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) e a Resolução CONAMA nº 237/1997, além de colocarem em risco bens da União, como sítios arqueológicos e terras indígenas.
O MPF argumentou que a dispensa de licenciamento pode gerar danos irreversíveis ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, apontando ainda que a ausência de consulta ao Iphan e à Funai compromete a proteção de direitos constitucionais relacionados a comunidades indígenas e à preservação do patrimônio histórico.
Na decisão, Facundes ressaltou que apenas normas estaduais mais protetivas podem complementar a legislação federal, mas não reduzi-la. Para o magistrado, a Resolução CEMAF e a Portaria do Imac extrapolaram os limites constitucionais ao flexibilizar instrumentos de proteção ambiental e cultural.
“Normas estaduais não podem reduzir a proteção conferida por normas gerais da União. A dispensa absoluta de licenciamento ambiental viola a repartição de competências, o princípio da prevenção e a vedação ao retrocesso socioambiental”, escreveu o juiz.
Com a decisão, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) deverá realizar o licenciamento ambiental de atividades agrícolas, pecuárias e agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas, incluindo manejo de pastagens e reincorporação de áreas em pousio; promover a consulta prévia ao Iphan em todos os processos de licenciamento, mesmo na ausência de registros formais de sítios arqueológicos; garantir a consulta à Funai sempre que houver possível impacto em terras indígenas. O não cumprimento das determinações poderá resultar em multas fixadas pelo juízo.
Você precisa fazer login para comentar.