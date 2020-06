Estratégias do plano ‘Convívio sem Covid’ estão sendo elaboradas e dentro de uma semana devem ser apresentadas.

Por Alcinete Gadelha

Após estender por mais sete dias o decreto de isolamento social, o governo do Acre junto com as prefeituras dos município do estado e outros órgãos montaram um grupo para criar estratégias de mapeamento dos casos de Covid-19 por meio do plano ‘Convívio sem Covid’, para que o decreto possa ser flexibilizado, a partir do dia 22 de junho.