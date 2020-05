O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado do Acre desta terça-feira (26)

Na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) na manhã desta terça-feira (26), o governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou a Lei que dispõe sobre a criação do auxílio emergencial temporário a servidores públicos da Saúde, Segurança, Procon e Detran, que estejam atuando durante o período de pandemia.

O benefício será no valor de R$ 420,00 pagos diretamente na folha de pagamento do servidor que fizer jus ao benefício, nos termos desta lei. Receberá o auxílio as seguintes categorias de servidor: Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Acre e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre; aos Delegados, Escrivães, Agentes, Peritos Criminais, Peritos Papiloscopistas, Auxiliares de Necropsia, Motoristas Oficiais e Médicos Legistas da Polícia Civil do Estado do Acre; aos Policiais Penais, Assistentes Sociais, Psicólogos e Especialistas em Execução Penal do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre; aos Agentes Socioeducativos, Assistentes Sociais e Psicólogos do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, aos servidores do Detran e Procon.

