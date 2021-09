Rodrigues Alves pode contar com todo meu apoio, garante Vanda Milani.

Dando continuidade à visita pelo Vale do Juruá,a deputada Vanda Milani(Solidariedade)esteve nesta sexta-feira(10) no município de Rodrigues Alves, onde foi recebida pelo prefeito local,Jailson Amorim;o vice-prefeito, Nilson Magalhães; o presidente da Câmara Municipal, vereador Neto do Jamilson, vereadores do PROS e equipe de gestão. Na oportunidade ,a parlamentar reiterou sua disposição de alocar recursos (via emenda parlamentar) que vão contribuir decisivamente para o desenvolvimento do município.

Em 2021,Vanda Milani já assegurou, para Rodrigues Alves, a liberação de recursos no valor de R$ 450 mil para custeio da saúde e R$ 285 mil para aquisição de uma caminhonete que vai ajudar no transporte de pacientes das comunidades do LuzeiroNova Cintra ,Agro Villa e outras.Está empenhada ainda emenda no montante de R$ 508 mil para a construção de uma quadra de grama sintética na comunidade Agro Villa do Moju.

Ainda este ano a deputada já garantiu recursos para aquisição de um barco para a Câmara Municipal.Com isto, segundo Neto do Jamilson, a Câmara Municipal se fará presente nas comunidades ribeirinhas do rio Juruá, Apui e Paraná dos Mouras, já que durante o período de chuvas o acesso atual a estas comunidades, sem o transporte necessário, fica prejudicado.

Orla

prejudicando a estrutura da cidade. Vanda Milani lembrou que a reestruturação da orla é um grande sonho da comunidade e servirá de local de turismo, lazer, esporte e lugar adequado para receber os ribeirinhos que chegam para comercializar seus produtos.

A parlamentar fez questão de ressaltar, por fim, a receptividade com que foi acolhida por toda a classe política de Rodrigues Alves(prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal e vereadores),além do carinho que recebeu da comunidade local. “É gratificante realizar este trabalho que garante desenvolvimento ao Estado e melhoria da qualidade de vida da população local”, acrescentou a parlamentar, colocando seu gabinete em Brasília , uma vez mais, à disposição da população do município e reiterando sua disposição de trabalhar por todo o Acre.