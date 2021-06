Relatório mostra que Acre registrou 1.201 conflitos de terra em 2020

Por

Os dados do novo relatório “Conflitos no Campo Brasil 2020”, elaborado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), mostrou que o Acre é o 4° estado da região norte que mais registrou conflitos de terra. O estado registrou apenas uma morte por questões agrárias. O documento foi divulgado no final de maio deste ano.

Ao todo, foram 1.201 conflitos no estado. Em primeiro lugar, na região norte, ficou Roraima com 19.662, seguido do Pará com 19.638 e Amazonas 8.143.

O ano de 2020 foi o de maior número de ocorrências de conflitos no campo já registrados desde 1985. Houve 1.576 confrontos por terra, o equivalente a 4,31 por dia. Trata-se de um aumento de 25% em relação aos registros de 2019 e 57,6% sobre o observado em 2018.

O documento listou 2.054 confrontos no campo, que envolvem brigas por terra, água e disputas trabalhistas. Trata-se de um aumento de 8% em relação ao compilado em 2019 (1.903).

A média de conflitos diários passou de 2,74 em 2018 para 3,45 em 2019 e, no ano passado, chegou a 4,31. Em 2020, as disputas envolveram 914.144 pessoas, um aumento de quase 2% em relação a 2019.