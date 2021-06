Violência: assaltante morre e idoso fica ferido durante tentativa de roubo no Bairro do 15

Ecoacre

Uma tentativa de asssalto no Bairro do 15, acabou com um assaltante morto e um idoso ferido. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, 4, na Rua 16 de Outubro, região do 2º Distrito da Cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar por volta das 7h30 da manha, armado com uma escopeta Wivile Ferreira de 22 anos, rendeu um trabalhador que saia de casa.

Durante a ação criminosa também ocorrida no Bairro do 15, o criminoso ainda efetuou um disparo na vítima. O tiro pegou de raspão na barriga do pai de família.

Como Wivile não conseguiu funcionar a motocicleta fugiu do local e, na Rua 16 de outubro tentou roubar o carro do idoso João Augusto Vieira de 60 anos.

Ao perceber a ação um policial militar que passava pelo local teria efetuados disparos contra o criminoso. Wivile foi atingido duas vezes. Enquanto o terceiro disparo furou a lataria do automóvel e acertou o idoso.

Os dois foram socorridos pelo SAM Pouco tempo depois o assaltante foi a óbito. Já o idoso foi transferido para o centro cirúrgico.