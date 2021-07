Processo seletivo para escritório social do Iapen abre vagas com nível médio e superior no Acre

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (5), e pode ser consultado a partir da página 15. Ao todo são ofertadas quatro vagas, uma para cada um dos seguintes cargos: auxiliar administrativo, advogado, assistente social e psicólogo.

As contratações são para o escritório social do Iapen e têm validade de dois anos, a partir da data de homologação do processo seletivo e pode ser prorrogado por igual período.

As inscrições devem ser feitas por meio do site pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame, entre os dias 6 de julho a 9 de agosto. Ainda ficam disponíveis pontos físicos conforme estabelecido no edital na capital Rio Branco e em cidades do interior, de 8h às 12h e das 14h às 17h para candidatos que não possuem acesso à internet.