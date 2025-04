Prefeitura de Epitaciolândia se reúne com setores da segurança para planejar cobertura do XII Circuito Country.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, realiza nesta quinta-feira, 10, um balanço positivo das principais ações desenvolvidas pela sua equipe nesses 100 primeiros dias de gestão municipal.

O gestor, com jeito carismático e particular de tocar a administração de Brasileia, tem alcançando avanços significativos na saúde, educação, planejamento, infraestrutura da cidade, assistência social e outros serviços básicos e essências à frente da prefeitura.

Na área de saúde, as medidas adotadas pelo secretário Francélio Barbosa, como funcionamento noturno das UBS Tufic Mizael e Antônio Monteiro, oferecendo também atendimento odontológico e o funcionamento noturno da farmácia municipal, caíram como luva nos anseios da população.

A secretaria de saúde oferta telemedicina com várias especialidades disponíveis para a população, e ampliou o tratamento a várias crianças com transtorno do espectro autista.

Na educação, o prefeito Carlinhos do Pelado não mediu esforços para que a secretária Raysa Dias colocasse em prática a realização de processo seletivo com vagas para professor, mediador, auxiliar de sala, agente de campo, assistente educacional, psicólogo e nutricionista.

A secretaria de educação realizou melhorias e reformas de escolas, proporcionou capacitação aos seus servidores, fez entrega de merendas nas escolas de difícil acesso, presenteou várias escolas com freezer, bebedouros e ar condicionados, além de entregar parquinhos e brinquedos nas creches e escolas infantis do município, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Os dados da secretaria de agricultura são animadores. Nesses 100 dias, o secretário Mário Jorge Fiesca diversifica suas ações no atendimento ao homem do campo com serviços de grade, niveladora, plantio e colheita de milho para a produção de silagem, entrega de implementos e equipamentos agrícolas, até o transporte de mudas e produtos a serem comercializados na feira municipal.

A secretaria de agricultura idealizou e colocou em prática o serviço “Som e Sabor”, com música ao vivo toda última sexta-feira do mês no mercado municipal e realizou um sonho antigo dos vendedores de frutas, verduras e hortaliças na feira municipal, que era a instalação de rede de internet gratuita para os vendedores e consumidores, melhorando o pagamento dos produtos via pix ou maquininha.

Outro pilar da gestão Carlinhos do Pelado e a secretaria de obras, mesmo diante das dificuldades enfrentadas no inicio do ano com o período invernoso e trafegabilidade de veículos pesados, castigando as principais ruas da cidade, o secretário Josué Elias ajustou os ponteiros e até a operação tapa-buracos já entrou em ação no município, em parceria com o DERACRE e DNIT.

A secretaria de obras é a “menina dos olhos” do prefeito Carlinhos do Pelado, por conhecer como a palma da mão a dinâmica da pasta com a experiência adquirida quando por ali passou.

É visível o quanto a cidade tem melhorado desde o lançamento da “Operação Presença”, no 1º dia de 2015, fazendo os serviços de roçagem, capina, recolhimento de entulhos, desobstrução de bueiros e iluminação pública. Fruto dessa operação, Brasiléia reduziu em 70% os casos de dengue em 2025, em comparação a 2023 e 2024.

Paralelo aos trabalhos na cidade, a secretaria de obras tinha sempre uma equipe de campo atendendo os produtores rurais, recuperando, construindo pontes, melhorando ramal e garantindo a trafegabilidade constante em todas as localidades.

Acompanhe abaixo, os números da gestão Carlinhos do Pelado, por secretarias, nesses 100 primeiros dias de administração:

SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (Suly Guimarães)

* Atualização nos Sistemas dos SUAS (Sistema Único de Assistência Social);

* Planejamento para as novas ações de 2025;

* Capacitação técnicas de gestão e aplicação dos recursos;

* Atualização dos Sistemas do SUAS ( Cras, Creas e Criança Feliz)

* Reestruturação do Programa Criança Feliz;

* Mudança de Local da sede do CRAS;

* Planejamento para a reforma do CREAS, Centro do Idoso e Secretaria de Assistência;

* Capacitação dos Conselheiros Tutelares;

* Abertura das atividades no Centro do Idoso;

* Alinhamento com os presidentes dos conselhos( Tutelar, Assistência e CMDCA);

* Encerramento dos cursos de (Cabelereiro e Manicure)

* CURSO de corte e costura em parceria com o SEBRAE;

* Programação do mês da Mulher (Roda de conversa, panfletagem, Bazar solidário)

* Capacitação técnica para equipe através do TCE;

* Reestruturação da equipe de visitadores e cadastradores do Programa Bolsa Família;

* Capacitação técnica dos visitadores e cadastradores;

* Inicio do calendário de visitas aos beneficiários do Programa Bolsa Família para a atualização cadastral nos bairros e zona rural.

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES e TURISMO ( Arlete Amaral, Clebson Venâncio e Bil Rocha)

* Realização do 1º ROCK NA FRONTEIRA;

* CARNAVAL 2025 MOVIMENTANDO A ECONOMIA LOCAL, RESGATANDO DESFILE DE BLOCOS, ESCOLHA DE REALEZA DO CARNAVAL E INTEGRAÇÃO COM BLOCOS DA BOLÍVIA;

* Primeiro campeonato de Baladeira;

* Desafio de futsal em Xapuri – (GOLEADA DE 8 X 0 ), SOBRE A SELEÇÃO DE XAPURI NO ANIVERSÁRIO DA PRINCESINHA DO ACRE;

* Torneio de futsal feminino (DIA DA MULHER);

* Primeiro desafio de Airsoft (Airsoft é um esporte de simulação de combate armado usado como treinamento policial, treinamento militar ou esporte recreativo.);

* Torneio de futsal do Nazaré;

* Campeonato no km 19 (Associação Wilson Pinheiro);

* Copa Internacional de Futsal;

* 1º CAMPEONATO DE PESCA EMBARCADA (COM EMBARCAÇÃO), em Brasiléia.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( Goreth Bibiano)

* Seleção PAC – para a Construção de 01 UBS, no KM 59 – construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no bairro Marcos Galvão – construção de 01 escola do ensino infantil no bairro Marcos Galvão – execução de drenagem no bairro Alberto Castro;

* Implantação do SEI (Serviço Eletrônico de Informação);

* Cadastro de 100 casas populares;

* Aquisição de 01 ônibus Escolar;

* Construção de Espaço Esportivo Comunitário no Km 26;

* Combo de equipamentos para UBS;

* Kit de equipamentos para teleconsultas;

* Aquisição de Unidade Odontológica móvel (Van);

* Aquisição de caminhonete para a Sec. De Educação;

* Aquisição de caminhonete para a Sec. De Assistência Social;

* Licitação para compra de Peladeira de Arroz para agricultura;

* Aprovação de projeto de Pavimentação de Ruas;

* Doação de terreno para construção da escola Graça Rocha.

FINANÇAS e CADASTRO ( Helen Sabrina, Luciano Augusto)

*Lançamento do Programa de Recuperação Fiscal – Refis;

* Ampliação do horário de funcionamento dos bares, restaurantes e distribuidoras;

* Legalização fundiária do km 26(vila do Quixadá);

* Localização de terrenos municipais para construção de casas populares, creches, colégios;

* Retorno das fiscalizações de obras e retirada de entulhos

* Retomada das medições de terrenos ;

* Fiscalização das aberturas das empresas ;

* Projeto para a primeira rua planejada

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( Raysa Dias)

* Processo seletivo para os cargos: professor, mediador, auxiliar de sala, agente do campo, assistente educacional, psicólogo, nutricionista;

* Capacitação através da 1ª jornada pedagógica para as equipes das escolas de ensino fundamental urbano e rural, educação especial e escolas de difícil acesso;

* Reparos nas unidades de ensino, urbanas e rurais para melhor atender nossas crianças equipes;

* Entrega de parquinhos e brinquedos na creche Maria Lucides, escola nucleada Conci Alves de Melo km 26, escolas infantis Vitoria Salvatierra César, Menino Jesus e Os Pastorinhos;

* Entrega de jogos multissensoriais para educação especial;

* Entrega de merenda e material didático para 28 professores, 286 alunos das 28 escolas de difícil acesso;

* Entrega do café da manha para as escolas nucleadas;

* Entrega de material de limpeza para todas as escolas;

* entrega de mobiliário: freezer, geladeiras, ar condicionados para as escolas :

Francisco Germano da Silva, Elson Dias Dantas, Conci Alves de Melo, Maria do Socorro de Souza Frota, Creche Roma Emilse Silva, Menino Jesus, Vitoria Salvatierra César;

* Entrega de jogos de mesa e cadeiras do aluno para a escola de ensino em tempo integral Elson Dias Dantas;

SECRETARIA DE SAÚDE ( Francélio Barbosa)

* Combate a dengue com bloqueio contra o mosquito.

* Atendimento em uma UBS referência nos feriados.

* Mutirão de vacinação contra influenza nos órgãos públicos e empresas privadas

* Atendimento no centro de acolhimento da criança e adolescente do Alto Acre.

* Retorno das atividades do projeto corpo em movimento com zumba e funcional.

* Atendimento odontológico noturno na UBS Tufic Mizael e Antônio Monteiro.

* Duas UBS abertas no período noturno Tufic Mizael e Antônio Monteiro.

* Funcionamento da Farmácia municipal durante o período noturno agora.

* Telemedicina com várias especialidades disponíveis para a população.

* Funcionamento do Centro Meu mundo oferece tratamento várias crianças do TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

SECRETARIA DE AGRICULTURA (Mário Jorge Fiesca)

* 70 hectares atendidas com serviço de Grade, Niveladora e Plantio de Milho na BR 317 km 05, km 06, km 13, km 17, km 23, km 32, Km 60 – Santa Helena, km 67- Porto Carlos, km 69, km 75 e Marcos Galvão;

* Colheita de 28,5 hectares de milho para produção de silagem, gerando um total de 1.206,5 toneladas de silagem produzidas até o momento;

* Serviço de Destoca leve na BR 317 km 75, km 29 e km 05 Alegria do Carmen e Esperança;

* Entrega de 01 Roçadeira Manual no km 75 Seringal Etelve – Associação João Barbosa;

* Curso de Instrução de como realizar coleta de solos para Analise Química e Física e posterior leitura pelos Técnicos da Secretaria;

* Curso de Cultivo do Café na Comunidade Santa Helena – BR 317 km 60, uma

Parceria entre SENAR e Prefeitura de Brasiléia;

* Recadastramento dos feirantes da Feira Livre Maria Florêncio do Nascimento;

* Lançamento do Sabor e Som no Mercado Municipal Ocimar do Rego Albuquerque;

* Inauguração da rede WI-FI de internet na Feira Livre Maria Florêncio do Nascimento;

* Início da Colheita de Milho na Br 317 km 04 – Polo Agroflorestal;

* Início da Colheita de Milho na Br 317 km 13 – Linha 09;

* Transporte de Mudas de Café de Acrelândia e Assis Brasil para Brasiléia

* Transporte de Adubo (Cama de Frango);

* Apoio no transporte dos produtos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos);

* Apoio no Transporte dos produtos para serem comercializados na Feira Livre Maria Florêncio aos Sábados e Domingos;

SECRETARIA DE OBRAS (Josué Elias)

*1º de janeiro de 2025 – lançamento da “Operação Presença”, no bairro Alberto Castro com roçagem, capina, recolhimento de entulhos. desobstrução de bueiros e iluminação pública;

“Operação Presença” nos bairros: Francisco José Peixoto; Eldorado; Samauma 1; Samauma 2; Leonardo Barbosa; Centro; 28 de maio, Chácara Nazaré; bairro Nazaré; Agrovila do km 26; Marcos Galvão.

* Dos 17 bairros de Brasiléia, 14 já foram atendidos com a Operação Presença, fruto dessa ação da prefeitura, conseguimos reduzir em mais de 70% os casos de dengue em 2025, comparando os três primeiros meses de 2023 e 2024.

* Trabalhos de iluminação pública em todos os bairros da cidade;

* Entrega de mais de 60 novas lixeiras espalhadas pelos bairros de Brasiléia;

* Inicio da “Operação tapa buracos” em todas as ruas de Brasiléia, parceria com o governo do estado através do DERACRE.

* Na zona rural a prefeitura de Brasiléia realizou a recuperação e construção de 10 pontes (km 13, km 05, km 19, km 52, km 75 ramal Etelvi, e ainda tem mais outras para serem construídas em vários ramais inclusive no ramal do km 60 e ramal km 59.

* Instalação de 08 linhas de bueiros na zona rural ;

* Recuperação dos pontos críticos em todos os ramais para garantir a trafegabilidade de produtores rurais, transporte escolar, escoamento da