Prefeito apresenta projeto de nova entrada a cidade

A equipe de engenharia da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), entregou ao prefeito Jerry Correia o projeto arquitetônico da avenidade de entrada da cidade. O trabalho foi solicitado pelo prefeito há alguns meses e deve ser apresentado pelo gestor ao governador e parlamentares.

“Assis Brasil é a porta de entrada e saída do Brasil pela rota do pacífico. Todas as esferas de governo tem a responsabilidade de apresentar ao visitante um lugar bonito e bem cuidado. Aqui não é apenas Assis Brasil, é Acre, é Brasil”, disse Correia.

O projeto prevê a duplicação do trecho urbano da BR 317, com canteiro central, cliclovia e pista para pedestre. Ao longa da via o projeto inclui a construção de quiosques, paradas de ônibus, arborização e implantação de equipamentos para a prática de exercícios.

“Agora é buscar o recurso para esta obra tão importante e necessária o nosso estado. Vou apresentar o projeto ao governador Gladson e toda bancada federal”, informou o prefeito.